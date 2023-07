Ceará tem duas cidades entre as 50 brasileiras com as maiores taxas de homicídios, aponta pesquisa

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (20), revelou que duas cidades cearenses estão entre as 50 brasileiras (com população superior a 100 mil habitantes) que tiveram as maiores taxas percentuais de homicídios, no ano passado.

Maracanaú ficou em 21º lugar, com 55,9 Mortes Violentas Intencionais (MVI) - índice que "corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora" - a cada 100 mil habitantes.

Já Caucaia apareceu no ranking em 29º lugar, com 51,2 MVI no ano de 2022. Os dois municípios pertencem à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) analisou os dados do Anuário 2023 (dados de 2022) e "quando comparado com o anuário de 2021 (dados de 2020), que também coloca apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes, o Ceará passou de seis municípios, entre os 50 com as maiores taxas do Brasil, para apenas dois municípios entre os 50, em 2023".

A SSPDS disse ainda que na publicação deste ano, que compilou dados de 2022, o Ceará não tinha nenhum município entre os 20 com maior taxa. O município de Caucaia, que liderava o ranking do Anuário de 2021 (dados de 2020), neste ano caiu para a 29ª posição.

A Pasta considerou "uma queda bastante relevante", com a redução da taxa em quase 50% (de 98,6 por 100 mil habitantes para 51,2).

Já com relação a Maracanaú, a SSPDS disse não ser "adequado comparar com o ranking do anuário de 2022 (dados de 2021) pelo anuário de 2022 ter utilizado metodologia diferente, considerando todos os municípios, independente da população".





No Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública listou as 30 cidades com as maiores taxas médias de Mortes Violentas Intencionais entre 2019 e 2021.

Em 1º lugar, estava a cidade cearense de São João do Jaguaribe, com 224 mortes nos três anos - no novo Anuário, o Município não aparece nem entre os 50 mais violentos. São João do Jaguaribe também é a cidade com o maior número de domicílios vagos, no Brasil, segundo o Censo 2022.

Naquele estudo, apareciam também as cidades cearenses de Guaiúba, em 6º lugar, com 121,8 MVI; Chorozinho, em 11º, com 118,4 mortes; Ibicuitinga, em 23º, com 102,7; e Itaitinga, em 28º, com 99,9.

Dados do Ceará e de Fortaleza

Na comparação entre os estados, o Ceará ficou em 8º lugar, com 35,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, em 2022, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 1º lugar ficou o Amapá, com 50,6 mortes; e em 2º, a Bahia, com 47,1 vítimas.

Em números absolutos de mortos por violência, o Ceará fica em 5º lugar, com 2.913 homicídios no ano passado. Com números mais altos, estão Bahia (5.044), Pernambuco (3.305), Rio de Janeiro (3.059) e São Paulo (3.044).

Entre as capitais de todo o País, Fortaleza é a terceira com o maior número absoluto de homicídios, em 2022: 827. A capital cearense ficou atrás apenas de Salvador (1.125 mortes) e Manaus (976) e empatada com o Rio de Janeiro.

Melhorou

A SSPDS destacou que o Ceará "passou da 5ª posição em taxa de 2021 para a 8ª com os dados de 2022 (taxas de 39,01 e 35,52 MVI por 100 mil habitantes, respectivamente)". A Pasta considerou ainda que Fortaleza melhorou seus resultados em relação as capitais, saindo do 5º lugar em 2021 para o 9º em 2022, com taxas de 38,39 e 35,90 MVI por 100 mil habitantes, respectivamente.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, nos primeiros seis meses deste ano, Fortaleza apresentou uma redução de 28,4% nos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Esse foi o melhor semestre, em Fortaleza, da série histórica que vem desde 2009.

A redução foi presente também em todo o Estado, quando foram contabilizados 1.377 casos, no 1º semestre deste ano, enquanto no primeiro semestre do ano passado foram 1.481 registros; o que representou uma redução de 7%. Em junho deste ano, o Ceará apresentou o menor número de CVLIs desde o mês de dezembro de 2019.

A melhoria nos dados, segundo a SSPDS, é decorrente das ações de enfrentamento à criminalidade realizadas pelas Forças de Segurança do Ceará, que conta com estratégias e investimentos feitos pelo Governo do Ceará na Segurança Pública, além do trabalho integrado das vinculadas da Pasta.



A redução também é presente no quadro comparativo do mês de junho deste ano em relação a junho de 2022, tanto para Fortaleza como para todo o Estado. Nos dados compilados, por meio da Geesp, foram registradas 44 mortes violentas em junho deste ano, na Capital cearense. A queda é de 36,2%, já que no mesmo período de 2022 foram 69 casos.

A redução neste período, no Ceará, foi de 3,3%, com 207 mortes, no sexto mês deste ano, e 214, no mesmo período do ano passado.

As quatro cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia, segundo a Pesquisa: em 1º lugar, Jequié, com 88,8 Mortes Violentas Intencionais; em 2º, Santo Antônio de Jesus, 88,3; em 3º, Simões Filho, 87,4; e 4º, Camaçari, 82,1.

