Forças de segurança no Ceará prendem acusado de integrar grupo especializado em roubo a banco

Uma operação da Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (18), e prendeu um homem acusado de roubar uma agência do Banco do Brasil em São Gonçalo do Amarante, em 2014.

O preso tem 37 anos e é investigado, também, por integrar uma organização criminosa especializada em roubos a banco. Ele teria cometido crimes semelhantes em Mombaça, Maracanaú e Chorozinho, no interior do Estado.

Na ofensiva, que também cumpriu mandados de busca e apreensão contra outros suspeitos, os policiais resgataram uma grande quantia em dinheiro e apreenderam uma metralhadora e dois fuzis. As investigações revelaram que o grupo utilizava armamentos típicos de cenário de guerra, como munições de grosso calibre.

Acusado estava foragido

O homem, que não teve o nome revelado, estava foragido desde julho de 2018 e utilizava identidade falsa para manter uma "vida discreta", segundo a Polícia, na Região do Cariri.

Legenda: O homem preso responde por roubo a banco em vários municípios do Ceará Foto: Divulgação/PF

No momento em que foi abordado pelos agentes de segurança, segundo a Polícia Federal, ele se escondeu em um fundo falso de um armário, mas ainda assim foi localizado.

Somadas, as penas máximas que tratam dos crimes investigados resultam em 21 anos de prisão.

O que é a Força-Tarefa de Segurança Pública?

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), pela Polícia Militar (PMCE), pela Polícia Civil (PC-CE), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

