Conversas entre 'Celebridade' e 'Protegida' expõem relação entre facções e ações violentas em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) chegou a uma quadrilha que reúne membros de uma nova facção cearense e de uma organização criminosa paulista (nascida há décadas, com ramificação em todo o Brasil e até no exterior). O grupo atua principalmente na região da Messejana, em Fortaleza.

O elo entre as duas facções foi preso na última quinta-feira (13). Marcos Nathanael Paixão Florêncio, conhecido como 'Celebridade', de 25 anos, apontado como um dos chefes da facção oriunda de São Paulo na capital cearense, foi capturado em um imóvel no bairro Conjunto Ceará. Um veículo Nissan Kicks foi apreendido com ele.

"Conhecido como 'Celebridade', Nathanael se encontrava foragido desde que tomou conhecimento que havia se tornado alvo dos trabalhos policiais coordenados pela Delegacia de Narcóticos (Denarc). Com base nos levantamentos investigativos, 'Celebridade' tomava as decisões de ações criminosas na Capital, além de ser investigado por tráfico de drogas. Diante do que foi apurado, os investigadores solicitaram ao Poder Judiciário uma mandado de prisão preventiva", descreveu a PC-CE, em publicação sobre a prisão.

Conforme relatório obtido pelo Diário do Nordeste, a Denarc identificou uma relação criminosa entre 'Celebridade' e 'Protegida', apelido de Natália Morais de Medeiros, presa pela Polícia Civil no dia 24 de janeiro deste ano. A investigação apontou que a mulher "era responsável pela administração financeira e do comércio de entorpecentes do bairro Messejana em nome da facção (de origem cearense)".

Conversas entre os dois suspeitos foram encontradas no aparelho celular de 'Protegida', apreendido pela Polícia. "As conversas giram em torno principalmente a respeito de decisões tomadas no contexto da facção criminosa [...] a qual Protegida pertence. No dia 16 de janeiro, Celebridade encaminha um áudio, que posteriormente foi apagado, tendo Protegida respondido que a maioria dos membros da área buscam a autorização para tomada de decisões", descreve o relatório. As defesas da dupla não foram localizadas para comentar as investigações.

Preocupação com ação violenta de faccionados

Em um diálogo em 16 de janeiro deste ano, 'Celebridade' mostra preocupação sobre a ação violenta de integrantes da facção cearense. "Tem alguns que agem na emoção (sic)", pontua. "Você viu que eu perguntei se tinha algo que comprometia ele, foto fazendo 'dois'. Tá dizendo nada, não, porque eu mesma, alguns anos atrás tinha muitas (sic)", responde 'Protegida'.

"Não sou de acordo, mas vou escrever aqui. E para de estar querendo me ensinar ou explicar as coisas. Porque eu sei bem como devo agir (sic)", reclama a mulher. "Tô querendo te ensinar nada, não. Porém, você sabe que são vidas que estão em jogo (sic)", explica o homem.

Uma fonte da Inteligência da Segurança Pública do Ceará, que pediu para não ser identificada, confirmou à reportagem que a facção paulista começou a financiar e a importar drogas e armas para serem vendidas e utilizadas pela nova facção cearense - que está em guerra com uma facção carioca. A nova facção cearense surgiu da dissidência entre membros da facção carioca. A briga se proliferou pela Capital e pela Região Metropolitana de Fortaleza, o que aumentou a violência em alguns territórios.

Em outra conversa entre 'Celebridade' e 'Protegida', datada de 17 de janeiro último, o chefe da facção paulista pede referências sobre um criminoso do bairro Parque Iracema, em Fortaleza. "É sangue bom", elogia a mulher. "Ok, (vou) mandar a ferramenta lá nele, amanhã cedo", responde o homem, referindo-se ao fornecimento de armas para outro comparsa.

Após a prisão de 'Protegida' e antes de 'Celebridade' ser localizado, outros sete integrantes da quadrilha foram capturados pela Polícia Civil, em uma operação com apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Uma arma de fogo furtada de um policial militar em 2021, carregadores de pistola e munições foram apreendidos na ação policial.

Tentativa de roubo a transportadora de valores

Marcos Nathanael Paixão Florêncio, o 'Celebridade' ou 'Vaqueiro', foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de participar de uma tentativa de assalto à sede de uma empresa transportadora de valores, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, no dia 23 de outubro de 2018.

Uma quadrilha interestadual, fortemente armada, ligada à facção paulista, foi surpreendida pela ação da Polícia Federal (PF), que já investigava o plano criminoso. Houve troca de tiros, e um policial federal e dois suspeitos ficaram feridos.

Conforme as investigações, 'Celebridade' era um ex-funcionário da empresa de transporte de valores, que se aproveitou do seu conhecimento do local para "mapear" a ação criminosa. Ele foi preso em flagrante, nas horas seguintes à tentativa de roubo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mas acabou solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em abril do ano passado.

