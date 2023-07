Em seis meses, mais de 2,8 mil pessoas foram presas no Ceará por envolvimento com tráfico de drogas

Em seis meses, mais de 2,8 mil pessoas foram presas, no Ceará, por envolvimento com o tráfico de drogas. O número representa um aumento de 12,1% em relação ao ano passado, quando 2,5 mil suspeitos foram capturados pela Polícia. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De todas as prisões do primeiro semestre, 238 foram relacionadas a facções criminosas. "É uma diretriz nossa o trabalho permanente de localização e prisão das pessoas que integram a parte mais alta dos grupos criminosos. São diversas prisões dentro e fora do Ceará. Atacamos o crime organizado em diferentes frentes", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil no Estado, Márcio Gutierrez.

Em comunicado enviado mais cedo à imprensa, a SSPDS informou ainda que as últimas operações policiais para combater o tráfico foram em Caucaia e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, e em Sobral, Crato, Icó e Iguatu.

Apreensão de drogas

O trabalho investigativo fez com que o Estado apreendesse 2,5 toneladas de substâncias ilícitas — como maconha, cocaína e crack — no primeiro semestre deste ano. O acumulado representa um aumento de 42,68% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram recolhidas 1,7 toneladas de drogas.

De maneira geral, a Região Metropolitana da Capital concentrou as apreensões, com 378,2 quilos de drogas apreendidos, número que é 102,69% maior que no ano passado (186,9 kg).

Fortaleza, especificamente, também registrou crescimento nas apreensões, saindo de 433,3 kg nos seis primeiros meses do ano passado para 813,7 kg no mesmo período desse ano. As regiões Sul e Norte do Ceará também registraram aumentos neste semestre, com percentuais de 18,42% e 12,44%, respectivamente.

Balanço da apreensão de drogas no Ceará*

Região Metropolitana de Fortaleza : 378,20 kg (+ 102,69%)

: 378,20 kg (+ 102,69%) Fortaleza : 813,87 kg (+ 87,80%)

: 813,87 kg (+ 87,80%) Região Sul : 825,87 kg (+ 18,42%)

: 825,87 kg (+ 18,42%) Região Norte: 514,12 kg (+ 12,44%)

*Dados comparam o primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2023

"Vemos um aumento neste primeiro semestre, número bastante significativo. É um trabalho feito pela Denarc [Delegacia de Narcóticos], Núcleo de Drogas Cariri, batalhão de divisas no Estado. A ideia é cada vez mais aumentarmos a apreensão", destacou o titular da SSPDS, Samuel Elânio.

Integrante de organização criminosa preso no Rio Grande do Norte

A SSPDS informou ainda que, na última sexta-feira (30), as Polícias Civis do Ceará e do Rio Grande do Norte capturaram um integrante de uma organização criminosa com atuação em Maracanaú, na Região Metropolitana da Capital. Francisco Cleyton Epifânio de Sousa, 30, conhecido como "Netim da TUF", foi preso em um condomínio de luxo em Natal.

O suspeito tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubos, tráfico de drogas e receptação. No momento da captura, ele estava com uma pistola 9mm, três carregadores e munições, além de documentos falsos.

"Com essa prisão, de janeiro a junho deste ano, sobe para 104 o número de suspeitos presos pela Draco [Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas]. Desses, 13 tinham papel de chefia em seus grupos criminosos", explicou a SSPDS.

"Ele [Netim da TUF] era responsável por ameaças, coação a moradores que guardassem armas e drogas para a facção que ele liderava. Conseguimos localizar em um condomínio de luxo em Natal e efetuamos a prisão dele. Ele estava com documento falso e pistola. Estamos vendo a tratativa para o recambiamento ou não dele para o Ceará", comunicou o delegado adjunto da Draco no Estado, Hugo Leonardo.

