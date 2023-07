PF prende suspeito de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantojuvenil em Fortaleza

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva, nesta terça-feira (4), contra um indivíduo residente no bairro Siqueira, em Fortaleza, suspeito de cometer crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

As autoridades chegaram até ao investigado a partir de denúncias, recebidas pela organização não governamental norte-americana National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), de que estaria ocorrendo confecção, depósito e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil em plataformas virtuais internacionais.

A partir das acusações, a PF identificou indícios de que muitas das imagens produzidas e divulgadas eram de fato cenas de estupro de vulnerável cometidas pelo investigado. Conforme a corporação, as vítimas eram crianças e adolescentes, menores de 14 anos, às quais ele tinha acesso.

real autor de tudo que apuramos. Identificamos, pelo menos, duas vítimas." Victor Mesquita titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF "Hoje, tivemos a certeza que de fato ele [suspeito] é ode tudo que apuramos. Identificamos, pelo menos,."

O preso pode responder pelos crimes de abuso infantil, confecção, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico com menores. Se condenado pelos delitos, pode ter penas somadas de até 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros delitos mais graves praticados, a partir da análise do material digital apreendido, conforme a PF.

Nesta terça-feira, além do mandado de prisão preventiva, os agentes da Polícia Federal cumpriram uma ordem de busca e apreensão em Fortaleza. As ações integram a Operação Arimã, que visa resgatar e proteger vítima(s) de abuso sexual infantil, além de interromper delitos como depósito e difusão de arquivos digitais contendo pornografia com crianças e adolescentes em meio virtual.

Segundo a PF, o nome da iniciativa é uma alusão ao deus da escuridão, da destruição, da morte, do mal e da desordem para os seguidores do zoroastrismo. As investigações devem continuar, a partir da análise do material apreendido nessa fase.

