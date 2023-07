Morre mulher que teve 80% do corpo queimado pelo ex-namorado em Fortaleza

Talita Lopes Falcão, de 34 anos, a mulher que teve 80% do seu corpo queimado pelo ex-namorado, em Fortaleza, no último dia 12 de junho, morreu nesta segunda-feira (3). A vítima estava internada em estado grave no Instituto Dr. José Frota (IJF), unidade de saúde da Capital especializada em tratamento de queimados. A mulher deixa uma filha.

O falecimento foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Conforme a pasta, o inquérito policial segue a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza

O autor do crime, um homem de 41 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva.

De acordo com a defesa de Talita, o crime foi cometido porque o ex-companheiro da vítima não aceitava o fim do relacionamento, que havia acabado há cerca de um ano. "Ele sempre dizia que ia matar ela, que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém", disse a advogada Mariana Diniz.

Relembra o crime

O caso ocorreu na noite do dia 12 de junho. O agressor invadiu a casa de Talita e ateou fogo na mulher no bairro São Gerardo.

Segundo relato de testemunhas, a mulher saiu correndo com o corpo em chamas pedindo socorro e foi ajudada por moradores da região e policiais que estavam próximos ao local.

A vítima já havia pedido uma medida protetiva contra o homem. Ele chegou a começar a vigiá-la na porta do trabalho e na porta de casa.

