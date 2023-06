Mulher sofre queimaduras graves após ser atacada por ex-companheiro; homem foi preso

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, na noite desta segunda-feira (12), após atear fogo na ex-companheira no bairro São Gerardo, em Fortaleza. Talita Lopes Falcão, de 34 anos, foi socorrida ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, com 80% do corpo queimado, e está em estado gravíssimo.

Mariana Diniz, advogada da vítima, afirma que o casal estava separado há um ano, mas o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a ameaçar Talita. "Ele sempre dizia que ia matar dela, que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém", relata.

Diante das ameaças, a vítima entrou com pedido de medida protetiva contra o ex-companheiro, que passou a vigiar a ex-mulher na porta do trabalho dela e em casa. "Ele ficava de carro olhando para saber se ela estava com alguém", diz Mariana Diniz.

Ainda conforme a advogada, o suspeito foi até a casa de Talita, na noite dessa segunda, e pediu para que conversassem. Os dois saíram de carro e, nas proximidades do Polo de Lazer da Sargento Hermínio, após ela descer do veículo, ele jogou um produto inflamável na ex-mulher, ateando fogo em seguida.

Segundo relato de testemunhas, a vítima saiu correndo com o corpo em chamas pedindo socorro e foi ajudada por moradores da região e policiais que estavam próximos ao local. "Ele fugiu do local e mais tarde se entregou no 34º DP", citou Mariana Diniz.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que o homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio. Ainda conforme a SSPDS, o crime aconteceu após uma discussão com a ex-companheira.

Cartas encontradas no veículo

A advogada Mariana Diniz acredita que o crime tenha sido premeditado, uma vez que cartas foram encontradas no carro dirigido pelo suspeito. "Tinha uma carta de próprio punho e duas digitadas dizendo que ele ia tirar a vida dela e a dele, pois não tinha mais porque viver", conta.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Natália Falcão, irmã da vítima, contou detalhes da relação entre Talita e o suspeito, que são pais de uma menina de 4 anos: "Por diversas vezes houve ameaças. Ele seguia ela no trabalho, em todo canto, e ele não aceitava o fim. Já tinha um ano [de separação], e ele ficava usando a criança para atingir ela".

Talita trabalha há 11 anos em uma concessionária de carros.

Natália relata que a irmã, em diversos momentos, teve medo de denunciar o ex-companheiro por causa da filha. "Minha irmã é uma pessoa maravilhosa, uma filha maravilhosa, muito trabalhadora e muito esforçada".

A irmã declara que o suspeito chegou a ameaçar a família toda de Talita. "Diversas vezes ela relatou situações de ameaças, coisas pesadas, como ele falar que ia tacar fogo na casa e na gente", cita. "Só queremos justiça. Muito mesmo. Não queremos que isso fique impune, que ela [Talita] se torne mais uma estatística", pediu Natália Falcão.

