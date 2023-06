Suspeito de maus-tratos de 81 jumentos é preso em Jaguaribe

Um homem de 39 anos foi preso, no último domingo (11), suspeito de maus-tratos de animais, após a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatar 81 jumentos. Os animais estavam amontoados em um caminhão no bairro Vila José Pinheiro, em Jaguaribe. Eles apresentavam sinais de desidratação.

O suspeito de crime ambiental é natural da Bahia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma equipe da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM) foi acionada às 15h.

Na ligação, o solicitante detalhou que os jumentos foram abandonados e estavam presos em um caminhão.

O condutor do veículo foi identificado e encaminhado à Delegacia Municipal de Jaguaribe. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental foi instaurado.