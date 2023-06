Homem é morto a tiros em Quixelô e companheira é suspeita do crime

Um homem de 37 anos foi morto a tiros em Sítio Ilha, zona rural de Quixelô, no interior do Ceará, na madrugada do último sábado (10). Até o momento, a principal suspeita do crime é a companheira da vítima, de 30 anos, que se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Iguatu.

O corpo do homem foi encontrado durante a manhã do sábado, na entrada de casa, próximo a uma espingarda, arma supostamente utilizada no crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima tinha antecedentes criminais por lesão corporal.

Após o crime, disse o órgão, a suspeita se apresentou na delegacia, onde prestou depoimento. Agora, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecimentos sobre a morte.

Confira a nota completa da SSPDS:

