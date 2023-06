Mulher é presa por atear fogo em outra em Mombaça, no Interior do Ceará

Uma mulher de 49 anos foi presa após atear fogo em outra em Mombaça, no Interior do Ceará. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (7). Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão depois de autoridades serem informadas da ocorrência por terceiros.

A suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima foi levada a uma unidade de saúde de Mombaça.

A investigação do crime será conduzida pela Delegacia Regional de Tauá, a unidade plantonista da região.