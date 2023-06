Motorista de app é encontrado morto no Pecém após sair de casa em Caucaia

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na manhã desta sexta-feira (9). Antônio Cláudio Nascimento, de 29 anos, tinha sido visto pela última vez na quinta-feira (8) à noite, em Caucaia, onde mora com a família. A Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante investiga o caso como homicídio.

"Ele saiu por volta de 20h da Caucaia e sempre retornava por volta de 23h, mas não retornou para casa e hoje pela manhã, a mãe dele tava sentindo falta. O corpo dele foi encontrado no Pecém", contou Diana Nascimento, 37, prima do motorista. O carro da vítima foi encontrado próximo à UPA do Pirambu.

Antônio Cláudio era estudante de Direito, fazia corridas por aplicativos para complementar a renda e auxiliar a família financeiramente. O motorista também era frequentador de uma igreja evangélica. Cláudio "ia fazer 30 anos no dia 18 de junho, era solteiro, rapaz tranquilo, pacato, família", relatou a parente.

Investigações

O pai da vítima reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal (IML) na tarde desta sexta-feira (9). Por nota, a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que o homem foi encontrado "com lesões contundentes em uma estrada no bairro Saquinho".

A Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap-CE) informou que Antônio Cláudio foi a "53ª pessoa assassinada enquanto trabalhava no transporte por aplicativo no Ceará" de 2017 até agora.

A entidade também manifestou pesar pela morte da vítima. "Toda a categoria lamenta e deseja a família muita força nesse momento tão difícil", concluiu a nota.

O que dizem as plataformas

A Amap-CE informou que a vítima trabalhava para a Uber e 99. A Uber Brasil foi procurada pelo Diário do Nordeste e informou que a placa do carro de Antônio Cláudio não faz parte do quadro de veículos da empresa.

A 99 e a In Driver também foram demandadas pela reportagem, mas não enviaram resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado mediante retorno das plataformas.