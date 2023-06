Jovem de 21 anos é presa em flagrante por suspeita de matar a própria mãe

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante suspeita de matar a própria mãe. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha 58 anos e registrava antecedentes criminais por lesão corporal. O caso aconteceu em Croatá, no interior do Ceará, na noite de quinta-feira (8).

O crime aconteceu em uma residência, e a suspeita foi encontrada próximo ao local. Os agentes encaminharam ela à Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuada por homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e efetuou a captura da jovem. O corpo da vítima apresentava marcas de lesões contundentes.

Por conta da ocorrência, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi ao local do crime. O caso ainda está sendo investigado.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste