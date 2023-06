Corpo de homem é encontrado carbonizado em forno de carvão em Bela Cruz, no Interior do Ceará

O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado carbonizado dentro de um forno de carvão, na noite desta quarta-feira (7), na localidade de Solidão II, na zona rural do município de Bela Cruz, no Interior do Ceará.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil está investigando a morte. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense foram acionadas para fazer diligências no local.

A identidade da vítima só poderá ser confirmada após o resultado do exame pericial.

Uma fonte que esteve no local em que fica instalado o forno de carvão informou ao Sistema Verdes Mares que a suspeita é que a vítima seja um carvoeiro, que trabalhava de forma autônoma no terreno da família.

O corpo teria sido encontrado por familiares, que foram ao local após o carvoeiro não retornar do trabalho. Em seguida, eles teriam acionado a Polícia.

