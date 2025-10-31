Diário do Nordeste
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.

Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Paloma Vargas 29 de Outubro de 2025
Ilustração de motorista de aplicativo pilotando um triciclo elétrico por ruas de Fortaleza

Ceará

Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma

Redação 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra tela de celular com enfoque em ícone do aplicativo 99.

Tecnologia

99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade

Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)

Carol Melo 15 de Outubro de 2025
Foto do carro Renault Logan.

Automóvel

Veja lista de carros que não serão mais aceitos na Uber em 2026

Empresa de transporte por aplicativo atualizou modelos permitidos nas categorias Comfort e Black

Redação 14 de Outubro de 2025
Policial penal sendo levado preso por policiais civis

País

Polícia prende policial penal que atirou em entregador de delivery no Rio de Janeiro

José Rodrigo da Silva Ferrarini também foi afastado de suas funções na Corporação

Redação 31 de Agosto de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, um homem de camiseta preta está de frente para a câmera, em frente a um portão de grade metálica, com expressão séria. À direita, vê-se parte inferior do corpo do mesmo homem com bermuda estampada, segurando uma arma de fogo apontada para baixo. O chão está sujo com o que parece ser sangue e há folhas secas espalhadas.

País

Entregador baleado por policial penal no RJ não sabe quando voltará a trabalhar

A vítima, identificada como Valério dos Santos Júnior, disse que o projétil permanece alojado

Redação 31 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho

Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto 28 de Agosto de 2025
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão

Segurança

Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

Grupo de motociclistas revidou agressão arrancando portão do condomínio

João Lima Neto 11 de Agosto de 2025
A foto mostra entregador de delivery pedala bicicleta com mochila vermelha em rua arborizada com placa de trânsito.

Ceará

Fortaleza estuda compartilhar bicicletas elétricas a baixo custo para entregadores de delivery

Projeto busca alternativa sustentável às motocicletas e adaptada para esse público

Clarice Nascimento 15 de Julho de 2025
Foto mostra a partir interna de um carro, a partir da perspectiva de quem está sentado no banco de trás. Aparece um motorista ao voante nas ruas de Fortaleza

Negócios

Flash Nacional: entenda como funciona o novo serviço de entregas da Uber em todo o País

O serviço já iniciou a fase experimental no Brasil

Redação 29 de Junho de 2025
