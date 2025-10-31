Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.
Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma
Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)
Empresa de transporte por aplicativo atualizou modelos permitidos nas categorias Comfort e Black
José Rodrigo da Silva Ferrarini também foi afastado de suas funções na Corporação
A vítima, identificada como Valério dos Santos Júnior, disse que o projétil permanece alojado
Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto
Grupo de motociclistas revidou agressão arrancando portão do condomínio
Projeto busca alternativa sustentável às motocicletas e adaptada para esse público
O serviço já iniciou a fase experimental no Brasil