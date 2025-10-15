99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade

Plataformas da empresa 99 apresentam instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). Problema afeta tanto o aplicativo de transporte particular quando a conta digital 99Pay.

Usuários relatam dificuldade em acessar às as funcionalidades de mobilidade e realizar pagamentos.

Problema está sendo solucionado

Instabilidade foi confirmada pelo empreendimento, que informou que a equipe técnica está monitorando a situação e trabalhando para normalizar o sistema.

"Agradecemos a sua compreensão enquanto realizamos os ajustes necessários", escreveu a conta oficial da 99Pay no X, em resposta a um internauta.

Veja também Tecnologia Diário do Nordeste estreia perfil no Google Discover; saiba como seguir Tecnologia Melhores aplicativos para smartwatch com treinos de força guiados para fazer na academia

Quando caiu a 99?

O portal Downdetector, que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, indica que os problemas começaram próximo das 7h41, e atingiram um pico de mais de 4,9 mil reclamações por volta das 8h26, caindo em seguida.

Até às 10h11, o gráfico de monitoramento indicava ainda 1,1 mil notificações de usuários sobre problemas na 99.

Segundo as reclamações, os usuários enfrentam dificuldade para se conectar e até mesmo efetuar pagamentos nas plataformas da empresa.