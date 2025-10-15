Diário do Nordeste
99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade

Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 11:05)
Tecnologia
Imagem mostra tela de celular com enfoque em ícone do aplicativo 99.
Legenda: Dificuldade atinge ferramenta de mobilidade e de pagamento.
Foto: Gabriel Ramos/Shuttertsock.

Plataformas da empresa 99 apresentam instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). Problema afeta tanto o aplicativo de transporte particular quando a conta digital 99Pay. 

Usuários relatam dificuldade em acessar às as funcionalidades de mobilidade e realizar pagamentos

Problema está sendo solucionado

Instabilidade foi confirmada pelo empreendimento, que informou que a equipe técnica está monitorando a situação e trabalhando para normalizar o sistema. 

"Agradecemos a sua compreensão enquanto realizamos os ajustes necessários", escreveu a conta oficial da 99Pay no X, em resposta a um internauta.  

Quando caiu a 99?

O portal Downdetector, que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, indica que os problemas começaram próximo das 7h41, e atingiram um pico de mais de 4,9 mil reclamações por volta das 8h26, caindo em seguida.

Até às 10h11, o gráfico de monitoramento indicava ainda 1,1 mil notificações de usuários sobre problemas na 99. 

Segundo as reclamações, os usuários enfrentam dificuldade para se conectar e até mesmo efetuar pagamentos nas plataformas da empresa.

