99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade
Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)
Plataformas da empresa 99 apresentam instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). Problema afeta tanto o aplicativo de transporte particular quando a conta digital 99Pay.
Usuários relatam dificuldade em acessar às as funcionalidades de mobilidade e realizar pagamentos.
Problema está sendo solucionado
Instabilidade foi confirmada pelo empreendimento, que informou que a equipe técnica está monitorando a situação e trabalhando para normalizar o sistema.
"Agradecemos a sua compreensão enquanto realizamos os ajustes necessários", escreveu a conta oficial da 99Pay no X, em resposta a um internauta.
Veja também
Quando caiu a 99?
O portal Downdetector, que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, indica que os problemas começaram próximo das 7h41, e atingiram um pico de mais de 4,9 mil reclamações por volta das 8h26, caindo em seguida.
Até às 10h11, o gráfico de monitoramento indicava ainda 1,1 mil notificações de usuários sobre problemas na 99.
Segundo as reclamações, os usuários enfrentam dificuldade para se conectar e até mesmo efetuar pagamentos nas plataformas da empresa.