Diário do Nordeste estreia perfil no Google Discover; saiba como seguir

Comprometido com a verdade em qualquer plataforma, o Diário do Nordeste estreou seu perfil oficial no Google Discover — plataforma que apresenta ao usuário notícias e análises personalizadas.

A novidade foi anunciada recentemente pela empresa de tecnologia e funciona como um "feed" que reúne em um único lugar publicações de sites e diferentes redes sociais, como Instagram, Facebook, X e YouTube.

São oferecidos textos, vídeos e reportagens conforme os interesses e histórico de navegação de cada pessoa, sem que ela precise buscar os conteúdos por conta própria.

Com a ferramenta, o Google busca oferecer uma experiência diferenciada para os usuários, inclusive, filtrando conteúdos indesejados ou enganosos.

Como seguir o Diário do Nordeste no Discover?

O Diário do Nordeste já disponibiliza dentro de cada matéria um botão que permite ao usuário seguir a página do jornal no Google Discover.

Legenda: O Diário do Nordeste disponibiliza um botão dentro de todas as matérias para que os leitores possam seguir o perfil no Discover. Foto: Reprodução

Contudo, também é possível seguir a página abrindo o aplicativo do Google ou o navegador do Google Chrome no celular (Android ou iOS). Depois disso, basta encontrar no feed uma notícia do DN e clicar em "seguir" ou em "follow", no canto superior direito.

Legenda: No feed do Google, basta procurar uma matéria do Diário do Nordeste e clicar no botão "seguir", na parte superior à direita. Foto: Ismael Soares

Com a adesão, os leitores terão a certeza de que ficarão por dentro das principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a credibilidade de um veículo de comunicação com mais de 40 anos de existência.