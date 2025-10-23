Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Um motociclista que atuava pelo aplicativo 99 foi bloqueado da plataforma após realizar uma corrida com um triciclo elétrico, sem placa e sem uso de capacete, em Fortaleza. O caso veio à tona após o relato de um passageiro nas redes sociais, na última terça-feira (23).

Pelo percurso da corrida ter ocorrido entre os bairros Jacarecanga e Quintino Cunha, a reportagem entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza para falar sobre o modelo de veículo e as infrações da corrida. Até a publicação da matéria não houve resposta. Caso haja retorno, este texto será atualizado.

Veja também Automóvel Veja lista de carros que não serão mais aceitos na Uber em 2026 Segurança Morador que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

Segundo o passageiro, a corrida foi solicitada normalmente pelo aplicativo. Ao sair de casa, ele se surpreendeu ao ver que o condutor chegou em um triciclo elétrico, e não no modelo a combustão que constava na plataforma.

“Ele parou na frente da minha casa e perguntou se eu tinha pedido a moto. Eu subi, e fomos embora. Confesso que segurei o riso por respeito ao senhor, porque era uma motinha bem pequena, e eu também sou alto. Fiquei meio desconfortável e com medo, porque a moto não passava de 50 km/h e balançava muito”, relatou o passageiro, que pediu para não ter o nome divulgado.

Durante o trajeto, ele contou que se sentiu vulnerável no trânsito, já que o veículo elétrico não tinha retrovisores e placa, e também não foram usados capacetes — item obrigatório para ambos os ocupantes pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Apesar do desconforto e da apreensão, a viagem terminou sem incidentes.

O que diz a plataforma 99

Procurada pelo Diário do Nordeste, a 99 lamentou o caso e afirmou que possui política de tolerância zero para fraudes de qualquer natureza. A empresa informou que, assim que a denúncia foi registrada na Central de Segurança da empresa, o motociclista foi bloqueado da plataforma.

Em nota, o app de transporte ressaltou que comportamentos como o do condutor “não são condizentes com os Termos de Uso” da plataforma e reforçou que o uso de capacete é obrigatório tanto para o passageiro quanto para o motociclista parceiro.

A empresa também destacou que todos os condutores da modalidade 99Moto devem utilizar calçado fechado, viseira abaixada e vestuário de proteção adequado, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

“Caso o passageiro ou o condutor não disponha de capacete, a viagem não deve prosseguir, pois o equipamento é item obrigatório por lei”, diz a nota.

A 99 ainda orientou que os usuários verifiquem sempre se a imagem do motorista e as informações do veículo coincidem com o que aparece no aplicativo. Em caso de irregularidades, a empresa recomenda registrar a denúncia pela Central de Ajuda, para que medidas cabíveis sejam tomadas.

Infrações com base no CTB:

Com base no CTB, as infrações para motociclistas que conduzem sem itens de segurança e emplacamento são:

Conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança

Base legal: Art. 244, inciso I, do CTB

Infração: Gravíssima

Penalidade: Multa de R$ 293,47, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo até regularização.

Pontos: 7

Transportar passageiro sem o uso do capacete

Base legal: Art. 244, inciso II, do CTB

Infração: Gravíssima

Penalidade: Multa de R$ 293,47, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo.

Pontos: 7

Conduzir veículo sem placa de identificação

Base legal: Art. 230, inciso V, do CTB

Infração: Gravíssima

Penalidade: Multa de R$ 293,47 e remoção do veículo.

Pontos: 7

Dirigir veículo não registrado ou não licenciado

Base legal: Art. 230, inciso I, do CTB

Infração: Gravíssima

Penalidade: Multa de R$ 293,47 e remoção do veículo.

Pontos: 7

Conduzir motocicleta sem os equipamentos obrigatórios (retrovisores, luzes, etc.)

Base legal: Art. 230, inciso IX, do CTB

Infração: Grave

Penalidade: Multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização.

Pontos: 5

Exercer atividade remunerada com veículo não autorizado