forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.

Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.

Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 30 de Outubro de 2025
modinha suspeito de matar pm preso por policiais do dhpp.

Segurança

Suspeito de integrar CV e participar de morte de PM no Pirambu é preso

Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.

Emanoela Campelo de Melo 29 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
viatura pm pirambu policia militar milicia chefe acusado

Segurança

PM acusado de chefiar milícia em Fortaleza viola monitoramento eletrônico

Igo Jefferson Silva de Sousa é acusado de estar por trás de uma série de crimes na região do Grande Pirambu

Redação 03 de Setembro de 2025
Colagem mostra Demolição do Instituto Cai Cai Balão pelo Prefeitura, no Pirambu, ilustrando fala de Evandro Leitão afirmando que está em busca de novo terreno

Ceará

Após Prefeitura demolir Instituto Cai Cai Balão, Evandro diz que busca novo terreno para sede

A estrutura foi retirada da orla do Pirambu durante uma ação da Agefis

Carol Melo 27 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, agentes da Agefis e, à direita, trato atuando na remoção de barracas irregulares na orla do pirambu em Fortaleza no dia 26 de agosto de 2025.

Ceará

Barracas irregulares instaladas no calçadão e na orla do Pirambu são removidas pela Prefeitura

Com auxílio de máquinas, agentes retiram estruturas na manhã desta terça-feira (26)

Carol Melo 26 de Agosto de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
vitima subtenente pm morto no pirambu ataque faca cravada na nuca suspeitos presos

Segurança

Quinto suspeito de assassinar a tiros subtenente que teve faca cravada na nuca é preso no Pirambu

O subtenente foi morto durante trajeto de motocicleta ao trabalho, no dia 15 de janeiro de 2025

Redação 31 de Julho de 2025
Bianca e Antônio Victor em selfie completando um coração com as mãos

Segurança

Vingança e disputa: o que se sabe sobre a morte de influencers e tentativa de chacina em Fortaleza

Horas após os assassinatos das irmãs Bianca e Maria Beatriz, na Barra do Ceará, um grupo de cinco pessoas foi baleado por suspeitos

Luana Severo 04 de Maio de 2025
