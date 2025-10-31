A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.
SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.
Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.
Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa
Igo Jefferson Silva de Sousa é acusado de estar por trás de uma série de crimes na região do Grande Pirambu
A estrutura foi retirada da orla do Pirambu durante uma ação da Agefis
Com auxílio de máquinas, agentes retiram estruturas na manhã desta terça-feira (26)
Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos
O subtenente foi morto durante trajeto de motocicleta ao trabalho, no dia 15 de janeiro de 2025
Horas após os assassinatos das irmãs Bianca e Maria Beatriz, na Barra do Ceará, um grupo de cinco pessoas foi baleado por suspeitos