Quinto suspeito de assassinar a tiros subtenente que teve faca cravada na nuca é preso no Pirambu

O quinto suspeito pela morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Francisco Ricardo Silveira Neto, 51, foi preso. A reportagem apurou que Pedro Henrique Pereira Leal foi capturado nessa quarta-feira (30) por policiais civis, no Pirambu, região onde o agente foi assassinado a tiros e teve uma faca cravada na nuca, no início deste ano.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), contra o suspeito foi cumprido mandado de prisão preventiva e agora ele está à disposição da Justiça. Pedro tem ficha criminal extensa e também é apontado como autor de outros homicídios no Grande Pirambu.

Ele também responde por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e adulteração de sinal identificador de veículos. A defesa do suspeito não foi localizada.

"A ação contou com o apoio de equipes da 8ª e 11ª Delegacias do DHPP, além dos Núcleos Operacionais e de Inteligência do Departamento" SSPDS

POLICIAL FOI MORTO A CAMINHO DO TRABALHO

O subtenente foi morto durante trajeto de motocicleta ao trabalho, no dia 15 de janeiro de 2025. Francisco tinha saído há pouco de casa e se encaminhava para cumprir expediente reforçando o policiamento na avenida Beira-Mar.

A perícia encontrou 11 perfurações no colete balístico da vítima.

Legenda: O PM usava colete quando foi atingido Foto: Reprodução

O primeiro preso e indiciado pelo homicídio foi Ítalo Gabriel Barreto. Em seguida, policiais prenderam Francisco Cleiton Galdino da Silva, o 'Keke'.

Quando policiais chegaram ao local para atender a ocorrência, ainda se depararam com uma faca cravada na nuca do subtenente. Ítalo teria dito a um PM que a faca cravada "se deve ao modus operandi do que ele chamou de 'Tropa do Açougueiro', fazendo referência ao uso de instrumento perfuro-cortante na prática de homicídios ou, pelo menos, para a deixar o recado sobre quem cometeu o ato".

O policial teria sido assassinado em um crime planejado a mando de um líder do Comando Vermelho (CV). Conforme documentos da investigação que a reportagem teve acesso, o subtenente foi 'decretado' em vingança contra Igo Jefferson Silva de Sousa, o 'Igo Negão', um PM apontado como chefe de milícia na região do Pirambu.

Na época do crime, a Associação dos Profissionais da Segurança (APS), divulgou nota ressaltando que o subtenente foi "cruelmente atacado por criminosos armados, perdendo a vida de forma covarde".