Primeiro suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM é preso em Fortaleza

Um suspeito de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Francisco Ricardo Silveira Neto foi preso nesta quarta-feira (15). Ele tem 18 anos e seria o responsável por dirigir o veículo usado como suporte para a ação criminosa, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A captura ocorreu horas após o crime e ocorreu no mesmo bairro onde o agente de segurança foi morto, no Pirambu. Ação conjunta de equipes Coordenadoria de Inteligência da SSPDS, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), chegaram ao paradeiro do suspeito.

O preso já possui antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas, ameaça e desacato. Ele foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por homicídio qualificado, antes de ser colocado à disposição da Justiça.

Conforme a SSPDS, as diligências para identificar e capturar outros suspeitos do crime.

"A SSPDS e seus órgãos vinculados, em especial a PMCE, lamentam a morte do policial militar e estão empregando todos os recursos disponíveis para prender os todos os envolvidos no crime", pontuou a pasta.

PM foi morto a caminho do trabalho

O subtenente de 51 anos foi morto no início da manhã desta quarta-feira. A reportagem apurou junto a um oficial da PM que o subtenente estava saindo de casa para cumprir expediente reforçando o policiamento na avenida Beira-Mar.

Segundo a Associação dos Profissionais da Segurança (APS), o subtenente Ricardo foi "cruelmente atacado por criminosos armados, perdendo a vida de forma covarde".