Policial militar é morto a caminho do trabalho em Fortaleza

Um policial militar foi morto durante trajeto de motocicleta ao trabalho, no bairro Pirambu, em Fortaleza, no início da manhã desta quarta-feira (15). Em nota de pesar publicada no site da Polícia Militar do Ceará, o agente de segurança foi identificado como Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos.

A reportagem apurou junto a um oficial da PM que o subtenente estava saindo de casa para cumprir expediente reforçando o policiamento na avenida Beira-Mar.

Veja também Segurança Belga preso em Fortaleza é extraditado após decisão do STF Segurança Homem morre atropelado por ônibus intermunicipal em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Segundo a Associação dos Profissionais da Segurança (APS), o subtenente Ricardo foi "cruelmente atacado por criminosos armados, perdendo a vida de forma covarde".

Carreira

O PM ingressou na corporação em 6 de setembro de 1994. Atualmente, estava lotado Batalhão de Policiamento Turístico (Bptur).

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", declarou a PM em nota.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda mais informações sobre as investigações.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.