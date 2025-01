Adolescente de 13 anos é encontrado morto em casa na cidade de Crateús; padrasto é o principal suspeito

Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto na casa da mãe e do padrasto neste sábado (11), na cidade de Crateús. Segundo informações da TV Verdes Mares Cariri, o jovem morava com a avó, mas havia ido dormir na casa da mãe porque acordaria cedo para trabalhar com o padrasto vendendo salgados.

A mãe estaria viajando e o jovem dormiu na casa com o padrasto, que é o principal suspeito da morte, já que o adolescente teria sido encontrado bastante ferido com perfurações. Ainda de acordo com a apuração da TVM Cariri, os vizinhos dizem ter ouvido gritos e som alto na noite de sexta-feira (10).

Na sexta à noite, o jovem teria ido a uma festa em um circo. Após o adolescente ser encontrado morto na residência, o padrasto teria dito que o enteado chegou em casa machucado, mas o homem disse para ele ir deitar achando que não se tratava de algo grave.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Crateús como homicídio.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio registrado, na manhã deste sábado (11), no município de Crateús - Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado. Conforme informações policiais, o corpo de um adolescente, de 13 anos, foi encontrado com sinais de violência em um imóvel do bairro São Vicente. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que está em andamento. A Delegacia Regional de Crateús está à frente das investigações.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias também podem ser encaminhadas para os telefones (88) 3692-330 / (88) 3692-3504, da Delegacia Regional de Crateús. O sigilo e o anonimato são garantidos.