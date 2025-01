Corda de caixão se rompe e corpo de jovem morta por facção fica exposto durante enterro no Ceará; veja vídeo

Um fato inusitado marcou um sepultamento no Cemitério Municipal São Miguel Arcanjo, em Canindé, no Interior do Ceará, nessa quinta-feira (9). O corpo de uma jovem de 19 anos ficou exposto após o caixão em que ela estava abrir durante o enterro.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver quatro pessoas colocando o caixão dentro da cova com auxílio de cordas. Porém, uma delas se arrebenta, fazendo o recipiente abrir com a queda brusca.

Conforme relatos obtidos pelo Diário do Nordeste, a jovem era Jamille Fernandes Gomes. O corpo dela foi encontrado na Comunidade das Casinhas, no bairro Guajiru, em Caucaia, na última quarta-feira (8), com as mãos amarradas para trás e alvejado por disparos de arma de fogo.

Informações preliminares dão conta de que ela estava em um conjunto de moradias populares na companhia do namorado e de outras duas pessoas, que seriam ligadas à facção criminosa Comando Vermelho (CV). O casal teria a promessa de uma moradia no local.

No condomínio, o grupo teria sido abordado por integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE), sendo alvo de tiros. O grupo se separou e Jamille foi capturada pelos criminosos.

De acordo com o depoimento de um dos homens que estava com a vítima, ela foi levada para um apartamento, amarrada e executada. Depois de morta, a jovem foi arrastada para a área externa.

Suspeitos presos em flagrante

Após o caso, dois homens foram presos em flagrante por homicídio doloso, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Jamille era natural de Canindé – município onde o enterro foi realizado. Ela completaria 20 anos no próximo dia 10 de fevereiro.