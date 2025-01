Droga híbrida com 'potentes propriedades psicoativas' é apreendida pela Receita Federal no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal (RF) apreendeu uma pequena quantidade de "LA Kush Cake", uma droga híbrida com "potentes propriedades psicoativas", no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, nesta quinta-feira (9). Além disso, foram encontradas encomendas com 5,5 quilos de cocaína e pacotes com drogas sintéticas.

As apreensões foram feitas por meio da Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal, que entregará os entorpecentes às autoridades policiais para os devidos procedimentos criminais.

Conforme a RF, os agentes caninos Ithor e Saymon detectaram os ilícitos em meio a outras encomendas no terminal.

"A Receita Federal realiza continuamente trabalho de combate aos ilícitos que movimentam as atividades das organizações criminosas, evitando prejuízos à sociedade", indicou o órgão.

