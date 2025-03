Briga de torcidas termina com 16 pessoas capturadas em flagrante no bairro Vila União, em Fortaleza

Uma briga de torcidas terminou com 16 pessoas, entre adultos e adolescentes, capturadas em flagrante no bairro Vila União, em Fortaleza, nesse domingo (9). Grupos de torcedores se agrediam no entorno do estádio Presidente Vargas (PV) quando a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para conter a confusão.

A ofensiva contra os suspeitos aconteceu antes do jogo entre Ceará e Maracanã, pelo Campeonato Cearense. Todos os capturados estão à disposição da Justiça, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As capturas foram realizadas com auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da SSPDS.

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da PMCE realizavam patrulhas para garantir a segurança da população próximo ao PV no momento da briga generalizada.

Autuados em flagrante

Dos 16 suspeitos, sete são adultos entre 18 e 33 anos e nove são adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. As pessoas adultas foram levados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) e autuadas em flagrante por crime contra a paz no esporte, associação criminosa e corrupção de menores.

Os menores de idade foram levados Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Contra eles, foram lavrados atos infracionais análogos aos crimes contra a paz no esporte e associação criminosa.

