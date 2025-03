Procurador de justiça condenado por matar delegado no Ceará morre após passar mal em presídio

O procurador de justiça aposentado Ernandes Lopes Pereira, de 75 anos, morreu após passar mal em um presídio cearense, no último domingo (9). Ele estava preso e cumpria pena pelo homicídio do delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE) Cid Peixoto do Amaral Júnior, morto aos 60 anos, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 2008.

Conforme documento recebido pelo Sistema Verdes Mares, Ernandes Lopes Pereira estava detido na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, quando passou mal em sua cela por volta de 0h40 do domingo (9). A equipe de policiais penais prestou o atendimento inicial e conduziu Ernandes à enfermaria do presídio.

Uma técnica de enfermagem atendeu o preso e constatou a necessidade de encaminhamento urgente ao hospital, para realizar enxames. Ernandes Pereira foi levado sob escolta policial ao Hospital e Maternidade Municipal Ester Cavalcante Assunção, em Itaitinga. A morte foi constatada às 11h.

A causa da morte será conhecida por exame de necropsia, realizado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Itaitinga, da Polícia Civil, para acompanhar o exame pericial.

Procurador foi baleado e preso há 2 anos

Ernandes Lopes Pereira foi baleado e preso, em uma ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará, em uma chácara na região do Caub, no Distrito Federal (DF), no dia 27 de julho de 2023. Segundo os policiais cearenses, o procurador de justiça atirou contra a composição policial, que reagiu.

Essa era a segunda tentativa da polícia cearense de prender Ernandes Pereira naquele ano. Em fevereiro, ele conseguiu escapar dos investigadores ao arremessar o carro em que estava contra os policiais.

O procurador de Justiça aposentado foi condenado pela 1ª Vara da Comarca do Eusébio à pena de 16 anos de prisão, pelo assassinato do delegado Cid Peixoto do Amaral Júnior. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) reduziu a pena para 13 anos e 9 meses de prisão.

Ernandes já tinha sido preso outras três vezes. A primeira foi em flagrante, logo após o crime, no dia 13 de agosto de 2008. A segunda e a terceira prisões ocorreram em Brasília, em março de 2019 e março de 2021.

De acordo com o processo criminal, Ernandes Pereira matou Cid Júnior com um tiro, na mansão do acusado, na Lagoa da Precabura, no Eusébio. O delegado estava como convidado do procurador de Justiça. No primeiro depoimento, o preso alegou que o disparo foi acidental. O delegado morreu na presença da mãe e da esposa dele.