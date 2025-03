Mãe de chefe da facção criminosa Comando Vermelho no Ceará é presa em Itaitinga

A mãe de um dos principais chefes da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) no Ceará, Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum', foi presa em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último domingo (9). Ela já tinha sido detida em dezembro do ano passado.

'Skidum', de 29 anos, consta na Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Ele estaria escondido no Rio de Janeiro - berço do CV. Conforme a Lista dos Mais Procurados, a mãe dele é Ruth Leide da Silva Alencar.

A SSPDS confirmou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PCCE), com apoio de uma equipe da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 49 anos, em Itaitinga. A Pasta não informou o nome da suspeita.

A reportagem recebeu informações que Ruth Leide foi presa em um presídio cearense, ao visitar o outro filho - que também foi preso em dezembro de 2024 - e que ela estaria repassando informações do filho foragido para a facção atacar provedores de internet no Ceará. Entretanto, a SSPDS não confirmou nem negou as informações. A SAP também foi questionada, mas não emitiu resposta, até a publicação desta matéria.

As investigações realizadas pela Polícia Civil demonstraram a participação da referida mulher, que é mãe de um chefe de um grupo criminoso de origem carioca, nas atividades da organização criminosa, notadamente na prática da lavagem de dinheiro a serviço do grupo." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

Conforme a SSPDS, a mãe de 'Skidum' e outras 27 pessoas já foram denunciadas junto à Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, da Justiça Estadual. Após a prisão, Ruth Leide da Silva Alencar foi levada a uma delegacia da Polícia Civil.

Operação contra 'Skidum' e familiares

Carlos Mateus da Silva Alencar e familiares foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Ceará, no dia 10 de dezembro de 2024. A mãe e um irmão de 'Skidum' foram presos, além de 'laranjas' do líder da facção criminosa, que teriam movimentado mais de R$ 100 milhões.

50 mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Ceará, para serem cumpridos na Operação Cashback II. Dos 29 mandados de prisão, nove ordens foram cumpridas pela polícia cearense, até 12h da última quinta (10). 31 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, em Fortaleza e Região Metropolitana.

Seis mulheres - de 21 a 49 anos - e três homens - de 20 a 38 anos - foram capturados, em Fortaleza, Aquiraz, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Durante a Operação, foram apreendidos 1kg de cocaína, 200 gramas de maconha do tipo skunk, 25 gramas de crack, um simulacro de pistola, diversas munições, dois veículos (um Honda ZRV e um Renault Kwid), dezenas de celulares e armas brancas.

A Operação visou também bloquear valores de até R$ 125,8 milhões em contas bancárias de 77 pessoas físicas e jurídicas, com endereços em 13 estados (Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraná, São Paulo, Roraima, Pernambuco, Rondônia, Bahia e Maranhão), que eram utilizadas pela organização criminosa.

O delegado titular da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, Renê Mesquita, explicou como acontecia a lavagem de dinheiro da organização criminosa: "Eles vendem drogas, armas e munições, e precisam retroalimentar a facção. Eles utilizam um emaranhado de pessoas físicas e jurídicas para fazer com que esse dinheiro chegue na mão do fornecedor. Para dificultar o rastreamento, eles têm uma cadeia de pessoas que uma vai transferindo para a outra, inclusive, atualmente, utilizando instituições de pagamento. Eles mandam para essas instituições, e você não sabe para onde o dinheiro saiu. É uma barreira que a Polícia Civil tem enfrentado".