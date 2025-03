Ceará registra queda de quase 20% no número de homicídios em fevereiro

O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que são as ocorrências de homicídio, no Ceará, teve redução de 19,8% em fevereiro de 2025 em todo o Ceará, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior. Foram registradas 206 mortes no segundo mês deste ano, contra 257 em 2024, conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo o órgão, esse é o melhor resultado para o segundo mês do ano desde 2019, quando ocorreram 205 mortes. Ainda conforme o levantamento, todas as regiões do Estado apresentaram redução de CVLIs neste mês.

Para Roberto Sá, secretário da SSPDS, a redução se dá por uma série de ações na Segurança Pública cearense, como o aumento do número de armas apreendidas diariamente (20), mais prisões em flagrante e mais cumprimentos de mandados.

"Essa é uma redução que se mostrou consistente em todas as regiões do Estado e que reforça que os programas desenvolvidos e implementados, assim como o esforço de cada homem e mulher da área de segurança pública têm sido eficientes", pontuou o titular.

Região Norte e Grande Fortaleza puxaram redução

De acordo com o balanço mensal da SSPDS, as regiões que puxaram a redução foram o Interior Norte e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com queda de 38% e 24,4% nos CVLIs, respectivamente.

Na região Norte, houve registro de 44 homicídios em fevereiro de 2025, contra 71 em igual período de 2024. Na RMF, anotaram-se 59 ocorrências, contra 78 mortes violentas ano passado.

A região Interior Sul, conforme dos dados da Suspesp, apresentou decréscimo de 2,6%: ocorreram 38 homicídios em fevereiro deste ano, somente um a menos que o mesmo período de 2024.

