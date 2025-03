Quadrilha suspeita de planejar matar ex-prefeito de Nova Olinda, no Ceará, é presa com armas e munições

Oito homens foram presos em flagrante, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de armas de fogo e munições, no Município do Crato, na Região do Cariri, na última segunda-feira (10). As investigações policiais apontam que a quadrilha planejava matar o ex-prefeito de Nova Olinda, o médico Ítalo Brito.

A reportagem apurou que a Assessoria de Inteligência da Polícia Militar (Asint) levantou a informação sobre o plano criminoso e começou a monitorar a quadrilha. A primeira abordagem foi realizada pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), a um automóvel que se deslocava pelo bairro Batateiras, no Crato, por volta de 15h.

Três homens estavam no veículo Renault Sandero. Segundo a Polícia Militar, o trio apontou a localização de dois comparsas, que estavam em um hotel. Os policiais se deslocaram para o estabelecimento, onde apreenderam uma pistola calibre 9mm, um carregador e nove munições intactas. O grupo seria natural do Estado de Pernambuco.

"Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que vieram de Gravatá-PE com o objetivo de praticar um homicídio e que aguardavam a entrega de uma motocicleta e outra arma de fogo para a execução do crime", informou a PMCE, em publicação.

Legenda: Duas armas de fogo, munições e aparelhos celulares foram apreendidos com os suspeitos Foto: Reprodução

O restante do grupo foi encontrado durante uma abordagem a um veículo Ford Ranger, onde estariam os "contratantes do crime" - entre eles, pelo menos um empresário. No carro, foram presos mais três suspeitos, na posse de uma pistola calibre Ponto 40, com 15 munições intactas. Uma motocicleta também foi apreendida.

Os oito suspeitos foram levados à Delegacia Regional do Crato, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), para serem autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Veja também Segurança Comando Vermelho ordena furtos de equipamentos no Ceará há um ano para comercializar internet clandestina Segurança Ceará registra queda de quase 20% no número de homicídios em fevereiro

Ex-prefeito recebe notícia com surpresa

O ex-prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito Alencar Alves, conhecido como 'Dr. Ítalo' (prefeito na gestão 2020-2023), emitiu nota em que afirma que recebeu a notícia da prisão da quadrilha que pretendia matá-lo com surpresa, pois não possui inimizades. "Ameaça covarde e traiçoeira, que deve ser investigada a fundo, punido com o maior rigor da lei", ressaltou.

Confira a nota na íntegra:

"Fui surpreendido na noite de ontem, 10/03, com a informação da prisão de algumas pessoas, que estavam articulando uma tentativa de assasinato a mim. Não possuo inimizades, no âmbito da política possuía adversários, que hoje enxergo que a política não passou para essas pessoas.

Essa trama política ameaça a minha vida, simplesmente pelo fato de eu estar hoje em uma posição de liderança em Nova Olinda. Ameaça covarde e traiçoeira, que deve ser investigada a fundo, punido com o maior rigor da lei. Pois os que hoje estão presos, não representam os reais mandantes.

Espero como cidadão o apoio das instituições e como político, a cobrança com grande rigor do esclarecimento desses fatos. Os dias de impunidade devem acabar!"