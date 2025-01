Prédio de secretaria é invadido e tem equipamentos furtados em Milagres, no Interior do Ceará

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Milagres, na Região do Cariri cearense, foi alvo de uma ação criminosa, na noite da última quinta-feira (9). Na ocasião, um homem invadiu as dependências do órgão público e furtou equipamentos.

Segundo informou a pasta, foram levados uma máquina de corte e uma serra circular. Fios elétricos chegaram a ser escondidos pelo responsável pelo furto em uma parte do galpão da secretaria. Acredita-se que a intenção do homem seria levar os cabos que estavam escondidos em outra oportunidade. Com estrutura interna fabricada em cobre, o material é visado no mercado de recicláveis e sucatas.

O início da ação foi flagrado pelo circuito de câmeras de segurança instalado no prédio. As imagens mostram o autor do crime pulando o portão e entrando na área externa da secretaria. Depois, ele se aproxima do equipamento que está filmando e o vira para a parede, impedindo que continuasse a ser monitorado.

Legenda: Fios elétricos foram escondidos pelo autor do furto Foto: Reprodução / Seinfra Milagres

Não há informações se o criminoso já foi identificado. Indagada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) destacou que a Polícia Civil apura a ocorrência, inicialmente classificada como um furto qualificado.

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e está a cargo da Delegacia Municipal de Milagres, unidade da PCCE que realiza diligências visando elucidar o caso", declarou a SSPDS, por meio de nota.

À reportagem do Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública disse ainda que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos da Polícia.

As denúncias podem ser feitas mediante diferentes canais, tanto pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-3360, que é o número de WhatsApp.

Ainda é possível denunciar pelo “e-denúncia”, o site do serviço 181, e pelo número (88) 3553-5290, da Delegacia Municipal de Milagres.

