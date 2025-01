Novo centro de monitoramento de segurança deve garantir 'pronta resposta' do Estado, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) inaugurou, na manhã desta sexta-feira (10), o Centro de Tecnologia Avançada e Monitoramento de Segurança da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS), como parte das iniciativas do programa "Ceará contra o Crime".

Entre os equipamentos disponíveis no centro, está uma central de videomonitoramento. Somada a outras 74 centrais espalhadas na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do Ceará, o chamado Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) passa a ter 4.096 câmeras do Governo e dos órgãos parceiros à disposição das Forças de Segurança.

Com investimento total de R$ 11.256.737,06, o equipamento está instalado no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, e reúne serviços de 13 instituições.

Segundo destacou o governador, o equipamento promoverá uma resposta rápida e coordenada às demandas da sociedade relacionadas à Segurança Pública.

"O Ciops passa a atuar aqui junto, no Cips. Aqui está a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, o Samu, a AMC, vários órgãos. [Há uma] articulação com a Prefeitura de Fortaleza, de Sobral, do Eusébio, de São Gonçalo do Amarante, porque a gente tem o trabalho do Samu, que é integrado. E, ao mesmo tempo, aqui nós temos câmeras, temos ligações de ocorrências, isso favorece nós termos um conjunto de informações que permite, no mesmo local onde está o secretário de Segurança Pública, o comando da Polícia Militar, o delegado geral da Polícia Civil, tá o comando do Corpo de Bombeiros. Isso favorece que as informações estejam concentradas, a tecnologia sendo aplicada, de localização, de busca de informações também centralizada, e no mesmo espaço do comando de decisão. Isso é muito importante para aumentar o que nós chamamos de pronta resposta das forças de segurança", destacou.

Núcleos e células

Segundo o Governo, o novo espaço funciona ininterruptamente com 448 colaboradores e servidores para atender Fortaleza e Região Metropolitana, por meio de núcleos e células.

O novo centro de tecnologia conta com serviços integrados dos seguintes órgãos:

Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE);

Polícia Militar do Ceará (PMCE);

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE);

Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);

Secretaria de Segurança Cidadã de Fortaleza (Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza);

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus);

Autarquia de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC);

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor);

Secretaria da Administração Penitenciário (SAP);

Prefeitura de Sobral;

Prefeitura do Eusébio.

Atendimento de emergência, inclusive bilíngue

O novo espaço ainda conta com o Núcleo de Teleatendimento e o Núcleo de Despacho. O primeiro recebe as ligações de emergência por meio dos números 190, 193 (Corpo de Bombeiros/Defesa Civil), 192 (Samu), além dos números de emergência estrangeiros: 911 (Estados Unidos) e 112 (Europa). Os dois últimos contatos visam atender turistas que buscam os serviços em solo cearense, com atendimento bilíngue.

Já o Núcleo de Despacho é responsável por gerenciar as viaturas para o atendimento às ocorrências.

