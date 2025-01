Corpo sem cabeça é encontrado boiando na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza

O corpo de um homem sem cabeça apareceu na Praia da Leste-Oeste, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, nesta quarta-feira (8). Um grupo de surfistas tentava entrar na água quando viu o cadáver já em decomposição boiando.

Quando as forças de segurança foram acionadas e chegaram ao local, o corpo já estava na faixa de areia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver tinha sinais de violência.

Nessa terça-feira (7), uma cabeça humana foi encontrada na mesma praia, em um trecho diferente. A SSPDS não confirmou se o membro é parte do corpo encontrado nesta quarta.

Investigação iniciada

A identidade do homem e as circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 4ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No local, foram acionadas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do DHPP. O laudo pericial é aguardado para identificar a vítima.