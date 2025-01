Três jovens são assassinados a tiros no Município de Caridade, no Interior do Ceará

A noite desse sábado (4) foi marcada por violência no Município de Caridade (a cerca de 98 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará. Três jovens foram assassinados a tiros, em dois locais diferentes. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga se os crimes têm relação.

No início da noite, dois corpos foram encontrados na estrada que dá acesso ao Distrito de Siriema. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "os corpos de um homem e uma mulher, ainda não identificados formalmente, foram encontrados em estado de putrefação e com lesões decorrentes de disparo de arma de fogo".

Perto de meia-noite, um jovem de 19 anos foi retirado de casa por criminosos e executado a tiros, no Distrito de Campos Belos. "Conforme as primeiras informações, a vítima, um homem de 19 anos, foi a óbito após ser lesionado por disparos de arma de fogo em via pública", confirmou a SSPDS.

Veja também Segurança Homem que tentou instalar facção no Ceará e companheira são presos em SP com 1,3 tonelada de drogas Segurança Corpo de homem é encontrado pegando fogo no Vila União, em Fortaleza

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) coletaram indícios dos crimes para auxiliar nas investigações iniciadas pela Delegacia Regional de Canindé.

Policiais civis e militares também estiveram no local e realizaram as primeiras diligências, para apurar a autoria e a motivação dos homicídios.

A SSPDS destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, pelo número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

A população ainda pode procurar o "e-denúncias", o site do serviço 181 (por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/).As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3343-6813 da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.