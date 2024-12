Tribunal do crime: localização do celular de vítima de duplo homicídio resulta em prisão de liderança de facção

Um homem de 34 anos, apontado pela Polícia Civil do Ceará como liderança de grupo criminoso, foi preso sob suspeita de participar do duplo homicídio de dois jovens de 19 anos, cada. O suspeito é Francisco Ronaldo Lima dos Santos, membro da facção Guardiões do Estado (GDE). Ele disse em depoimento ter a “função de levar fatos ao julgamento da facção”.

As vítimas Iago Evangelista Barros e João Emanuel Duarte foram assassinadas em via pública, no bairro Aracapé, em Fortaleza. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com detalhes de como a Polícia localizou Francisco.

De acordo com a investigação, a prisão só foi possível porque o suspeito estava em posse do celular de uma das vítimas e a localização estava ativa no aparelho.

Francisco também seria responsável por fornecer armamento para a 'Sintonia Final' da GDE e disse ter como um dos padrinhos no grupo Francisco Cilas, o 'Mago', preso por mortes em série na Caucaia.

Nessa segunda-feira (30) o suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva

Legenda: O suspeito passou por audiência de custódia Foto: Reprodução

INVESTIGAÇÃO

"Segundo informações colhidas no local, três indivíduos foram sequestrados em uma festa no Aracapé, tendo sido submetidos a um tribunal do crime pela organização criminosa GDE, ocasião em que dois deles foram executados com um grande número de disparos de arma de fogo", diz trecho do relatório da Polícia a qual a reportagem teve acesso.

Em posse da localização de onde estaria o celular de uma das vítimas, policiais fizeram buscas e chegaram a um condomínio com diversas casas abandonadas: "segundo foi levantado, trata-se de um condomínio onde criminosos se escondem".

"Em uma das residências, um indivíduo, temendo ser surpreendido, voluntariamente saiu de casa e disse ter armas dentro da sua residência. A equipe de investigadores logrou êxito em encontrar as armas de fogo dentro da residência de Francisco Ronaldo Lima dos Santos" PCCE

Segundo a Polícia, a prisão em flagrante aconteceu no bairro Parque Presidente Vargas. Com o homem foram apreendidas duas armas de fogo (uma espingarda e uma pistola artesanal calibre 38) e dezenas de munições.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O homem segue à disposição do Poder Judiciário.

DUPLO HOMICÍDIO

Os dois jovens de 19 anos foram mortos por disparos de arma de fogo, em uma via pública, após serem interrogados por membros de uma facção criminosa no bairro Aracapé, no domingo (29).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que as duas vítimas e um terceiro rapaz são questionados por uma mulher — que não aparece nas imagens — sobre o nome deles, onde moravam e se eram membros de algum grupo criminoso.

Na gravação, os três jovens negaram fazer parte de alguma facção. Mesmo assim, dois deles foram assassinados em via pública.