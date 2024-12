Dois jovens são mortos a tiros após interrogatório de membros de facção criminosa em Fortaleza

Dois jovens de 19 anos foram mortos por disparos de arma de fogo, em uma via pública, após serem interrogados por membros de uma facção criminosa no bairro Aracapé, no domingo (29). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do duplo homicídio.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que as duas vítimas e um terceiro rapaz são questionados por uma mulher — que não aparece nas imagens — sobre o nome deles, onde moravam e se eram membros de algum grupo criminoso.

Na gravação, os três jovens negaram fazer parte de alguma facção. Mesmo assim, dois deles foram assassinados em via pública.

Investigações

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do crime e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil.