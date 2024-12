Homem é preso acusado de esfaquear estudante estrangeiro em Acarape, no Ceará

Um homem foi preso suspeito de praticar uma tentativa de homicídio contra um estudante de Guiné-Bissau, radicado no Ceará, em Acarape — 66 km distante da capital cearense. No domingo (29), por volta das 20h20, uma composição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e saiu em busca do agressor.

Ao ser localizado pelos PMs, o suspeito, que não teve o nome divulgado, confessou a ação criminosa. Ele justificou que ouviu uma "ofensa verbal de baixo calão" dita pela vítima, o que fez ele realizar o ataque.

Conforme informações da PM, inicialmente, a vítima deu entrada no Hospital de Acarape. Em seguida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Fortaleza. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O suspeito, juntamente com a faca utilizada no crime, foram apresentados na Delegacia Regional de Baturité. O agressor foi autuado por tentativa de homicídio.

A reportagem apurou com uma fonte da Polícia Civil que o estudante, vítima do crime, é aluno do curso de Farmácia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Ceará (Unilab).