Ataques no Crato: três homens são mortos e outras duas vítimas são feridas no fim de semana

Uma série de ataques na cidade do Crato, Região do Cariri, foi registrada ao longo deste fim de semana. Em poucas horas, três homens foram assassinados e outras duas vítimas ficaram feridas.

Uma das vítimas foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava em um bar, neste domingo (29). O homem de 35 anos estava em um estabelecimento comercial no bairro Vila Alta e morreu ainda no local. Uma segunda vítima também ficou ferida e foi socorrida.

Outro ataque neste domingo aconteceu no bairro Seminário. A vítima de 24 anos foi assassinada a tiros e uma segunda pessoa também atingida e socorrida.

Veja também Segurança Entregador é morto e dois clientes de comércio são baleados em ação criminosa em Maracanaú Segurança Funcionário terceirizado dos Correios e outro homem são presos pela PF em Fortaleza por furto de encomendas

Na noite do sábado (28), um homem já tinha sido morto a facadas e pauladas na Rua Rastibona, no Centro Cultural Refesa, no Centro. A vítima tinha 67 anos e chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento não há informações que indiquem se os crimes estão ou não interligados.

"Os casos seguem sendo investigados pela Delegacia Regional do Crato, unidade da Polícia Civil responsável pela área. Oitivas e diligências seguem em andamento no intuito de esclarecer as ocorrências", disse a Secretaria.

PRISÕES

Três suspeitos foram presos pelos homicídios. "Durante diligências para identificar e capturar suspeitos, equipes da PMCE prenderam em flagrante uma dupla suspeita de posse ilegal de arma de fogo. Os homens, de 25 e 40 anos, foram apresentados na Delegacia Regional do Crato, onde foram autuados pelo crime e também serão investigados se possuem envolvimento nos homicídios", disse a Pasta sobre as mortes no bairro Vila Alta e Seminário.

"O suspeito mais novo possui passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e furto de veículo. O indivíduo mais velho possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e crime de trânsito" SSPDS

Já a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse ter prendido em flagrante por meio da Força Tática da 3ª Companhia do 2º Batalhão Policial Militar (3ªCIA/2ºBPM) o suspeito pelo homicídio no bairro Refesa.

"A ocorrência teve início às 19h, quando a Coordenaria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) acionou as equipes para atender uma denúncia de lesão corporal com uso de faca e pauladas na Rua Ratisbona, no bairro Refesa. Durante o deslocamento, os policiais receberam informações de que um indivíduo se apresentou no quartel da 3ªCIA do 2º BPM e confessou ter agredido um homem na mesma rua e afirmou estar fugindo de populares que tentaram o agredir", conforme a PMCE.

O suspeito foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a Polícia Militar, além do flagrante por homicídio, verificou-se que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte, no Ceará.