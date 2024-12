Dois homens são assassinados a tiros em Jijoca de Jericoacoara; suspeito é preso

Um duplo homicídio foi registrado nesta sexta-feira (27) em uma via pública do município de Jijoca de Jericoacoara. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das vítimas é um homem de 25 anos, com antecedentes por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A outra pessoa ainda não foi identificada formalmente.

Suspeito do crime, um homem de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de roubo, foi preso pelo Batalhão de Policiamento Turístico (Bptur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante as diligências. Segundo a corporação, ele foi encontrado na zona rural do município com uma pistola .40, munições, uma bolsa e um celular.

A SSPDS informou que as buscas seguem para a captura de outros supostos envolvidos no crime. Um inquérito foi instaurado para subsidiar a investigação, que está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também segue em diligências sobre o caso.