Comando Vermelho teria matado adolescente paulista em Jericoacoara por confundi-lo com integrante de facção rival

O adolescente paulista Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, foi raptado e assassinado na Vila de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, por integrantes da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV), que o confundiram com um integrante da facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (23), que dois suspeitos foram autuados pelo crime: um homem de 36 anos, que já estava preso no Sistema Penitenciário do Maranhão; e um adolescente de 16 anos, apreendido no bairro Barroso, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 36 anos é um chefe da facção carioca no Município de Jijoca de Jericoacoara. Mesmo preso na Penitenciária de Pedrinhas (MA), ele teria ordenado o assassinato do adolescente paulista. O suspeito tem antecedentes criminais por homicídio doloso, tráfico de drogas, crime contra a administração pública e por integrar organização criminosa e já teria ordenado outros crimes em Jericoacoara de dentro do presídio, em outro estado.

Já o adolescente apreendido seria um dos autores do crime. Ele já responde por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A apreensão do adolescente foi realizada por policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e do Núcleo Operacional do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DPI). O mandado cumprido no Sistema Penitenciário do Maranhão teve apoio da Polícia Civil do Maranhão (PCMA).

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, relatou, em entrevista à TV Verdes Mares, que os criminosos desconfiaram da presença do adolescente paulista na Vila de Jericoacoara, o abordaram e pegaram o seu aparelho celular. Ao ver fotos e conversas da vítima, os integrantes da facção carioca acreditaram que o jovem integrava a facção paulista.

O pai da vítima nega que o filho integrasse facção criminosa e sustenta que eles estavam em Jericoacoara como turistas. Segundo o pai, o filho fazia um símbolo com a mão com frequência nas fotos que tirava, mas isso não simboliza integrar uma facção, em São Paulo.

8 suspeitos foram identificados, e a Polícia Civil pediu à Justiça Estadual pela prisão dos demais. Os investigadores seguem em busca dos suspeitos, segundo Márcio Gutierrez.

Como aconteceu o crime

O adolescente paulista Henrique Marques de Jesus desapareceu na Vila de Jericoacoar, na noite de 16 de dezembro último. Ele estava acompanhado do pai e de alguns conhecidos, na praça principal da Vila.

Legenda: Henrique postou fotos nas redes sociais com gesto que ele não sabia ser símbolo de uma organização criminosa Foto: Reprodução/Redes sociais

Por volta das 23h30, o jovem avisou que retornaria para a pousada onde a família estava hospedada, para dormir, já que na manhã do dia seguinte eles iriam viajar cedo. O pai concordou, e Henrique voltou sozinho para o local.

Aproximadamente às 2h de terça-feira (17), o pai do jovem chegou à pousada e não encontrou o filho. Preocupado, ele iniciou as buscas com a ajuda de conhecidos e moradores.

O pai conseguiu acessar imagens de segurança de um supermercado local e reconheceu Henrique sendo arrastado por sete pessoas em um beco, ao lado do estabelecimento. Após verificar as imagens, ele acionou a Polícia e registrou a ocorrência.