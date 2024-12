Polícia identifica suspeitos de matar turista de 16 anos em Jericoacoara

A Polícia Civil já identificou e busca capturar os suspeitos envolvidos no assassinato de um adolescente de 16 anos, natural de Santos, São Paulo, na Vila de Jericoacoara, no litoral do Ceará, que teve o corpo localizado na última quarta-feira (18). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na tarde desta sexta-feira (20).

No entanto, a Pasta não deu mais detalhes sobre a identidade dos homens, que são apontados como integrantes de uma facção criminosa. A SSPDS informou que as forças de segurança seguem em “diligências ininterruptas” para localizá-los.

A vítima é Henrique Marques de Jesus. Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem foi raptado por um grupo de pelo menos sete homens.

Ainda segundo a Secretaria, o inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, que realiza diligências com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), além de equipes da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atua no caso.

SÍMBOLO DE FACÇÃO PODE TER MOTIVADO CRIME

O pai do adolescente, Danilo Martins de Jesus, acredita que o homicídio pode ter sido motivado por fotos de Henrique fazendo um gesto que ele desconhecia ser um símbolo de uma facção criminosa. Nas redes sociais, há publicações do jovem nesse sentido.

A reportagem teve acesso ao Boletim de Ocorrência registrado pelo pai do adolescente. No relato, Danilo informou que estava acompanhado de Henrique e alguns conhecidos na praça principal da Vila de Jericoacoara, na noite da terça (17).

Legenda: Henrique postou fotos nas redes sociais com gesto que ele não sabia ser símbolo de uma organização criminosa Foto: Reprodução/Redes sociais

Por volta das 23h30, o jovem avisou que retornaria para a Pousada Villa Parrilla, onde a família estava hospedada, para dormir, já que na manhã do dia seguinte eles iriam viajar cedo. Danilo concordou e Henrique voltou sozinho para o local.

Aproximadamente às 2h de terça-feira (17), o pai do jovem chegou à pousada e não encontrou o filho. Preocupado, ele iniciou as buscas com a ajuda de conhecidos e moradores.

Pela manhã, Danilo conseguiu acessar imagens de segurança de um supermercado local, o Mercadão Popular, e reconheceu Henrique sendo arrastado por sete pessoas em um beco ao lado do estabelecimento. Após verificar as imagens, ele acionou a polícia e registrou a ocorrência.