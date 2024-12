Dentista que desapareceu em Eusébio viajou de ônibus para Russas, diz Polícia Civil

O cirurgião-dentista Sérgio Henrique Alves Paiva, de 35 anos, que desapareceu na última quarta-feira (18) em Eusébio, na Grande Fortaleza, desembarcou em um ônibus na cidade de Russas, no Interior do Ceará, conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). No entanto, o homem segue desaparecido.

Ana Paula Arruda, esposa do desaparecido, informou ao Diário do Nordeste que não tem certeza se o marido desembarcou em Russas. Segundo ela, a informação que recebeu foi que o cirurgião-dentista havia comprado uma passagem em Fortaleza e embarcado em um ônibus com várias paradas ao longo do trajeto, incluindo Russas, antes de seguir para Juazeiro do Norte.

A autônoma ainda afirma que o marido não foi encontrado em Russas. "Ele não está em Russas, porque as pessoas que estão lá já procuraram por ele". Conforme Ana Paula, moradores e parentes também estão em busca do cirurgião-dentista em distritos próximos de Russas, mas ainda não o encontraram.

Sérgio Henrique possui parentes que moram em Limoeiro do Norte, cidade localizada a cerca de 32 km de Russas. No entanto, ele não foi visto na cidade. O celular do desaparecido segue desligado.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para localizar o cirurgião-dentista e reforçou que a população pode ajudar por meio de denúncias pelos canais oficiais. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Metropolitana de Eusébio, Delegacia Regional de Russas e 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), especializada em desaparecimento de pessoas.

ENTENDA O CASO

Sérgio Henrique Alves Paiva, de 35 anos, desapareceu nessa quarta-feira (18) em Eusébio, no bairro Timbu, após pegar uma corrida de moto na CE-040. Imagens de um circuito de segurança mostram ele em conversa com um motociclista, antes de subir na garupa e não ser mais visto, por volta das 17h50.

A esposa, Ana Paula Arruda, informou ao Diário do Nordeste que o marido deixou o condomínio de casas onde moram pouco tempo depois de conversarem sobre problemas do casal e também sobre sintomas depressivos que ele apresentava. Segundo ela, amigos chegaram a expressar preocupação com Sérgio, que teria sido aconselhado por uma psicóloga a procurar atendimento psiquiátrico.

DENÚNCIAS

A população pode colaborar com as investigações policiais fornecendo informações que auxiliem os trabalhos das autoridades. As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

Disque-Denúncia 181: Ligue para o número 181 para repassar informações de forma anônima.

Ligue para o número 181 para repassar informações de forma anônima. WhatsApp: Envie mensagens de texto, áudio, vídeo ou fotografias para o número (85) 3101-0181.

Envie mensagens de texto, áudio, vídeo ou fotografias para o número (85) 3101-0181. E-Denúncia: Utilize o site oficial do serviço 181 para realizar denúncias online:

Utilize o site oficial do serviço 181 para realizar denúncias online: Delegacias: As informações também podem ser encaminhadas diretamente para as delegacias responsáveis: Delegacia Metropolitana de Eusébio: (85) 3101-2046 Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257-4807 Delegacia Regional de Russas: (88) 3411-8567

As informações também podem ser encaminhadas diretamente para as delegacias responsáveis:

O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos.

