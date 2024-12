Cirurgião-dentista desaparece após pegar corrida de moto em Eusébio; Polícia investiga caso

O cirurgião-dentista Sérgio Henrique Alves Paiva, de 35 anos, desapareceu nessa quarta-feira (18) em Eusébio, no bairro Timbu, localizado na Grande Fortaleza, após pegar uma corrida de moto na CE-040. Imagens de um circuito de segurança mostram ele em conversa com um motociclista, antes de subir na garupa e não ser mais visto, por volta das 17h50.

A esposa, Ana Paula Arruda, informou ao Diário do Nordeste que o marido deixou o condomínio de casas onde moram pouco tempo depois de conversarem sobre problemas do casal e também sobre sintomas depressivos que ele apresentava. Segundo ela, amigos chegaram a expressar preocupação com Sérgio, que teria sido aconselhado por uma psicóloga a procurar atendimento psiquiátrico.

Conforme a autônoma de 38 anos, o sumiço de Sérgio foi notado no momento em que ela o procurou para ele ficar com a filha do casal, de sete meses. Ela citou que esposo saiu com o celular descarregado, um relógio e carteira.

Mais cedo, entre a manhã e a tarde de quarta, o dentista teria passado mal por conta de pressão alta e procurado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, onde foi medicado e teve alta.

"Quando ele chegou em casa eu percebi que ele estava medicado. A gente teve uma conversa onde eu expus algumas chateações, e aí ele desceu. Era uma conversa rotineira. Quando ele desceu, eu não achei que ele ia sair de casa, pensei que tivesse ido dormir na varanda", relatou a esposa.

Polícia Civil investiga desaparecimento

O paradeiro do cirurgião-dentista é investigado pela Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Delegacia Metropolitana de Eusébio.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi aberto pelo irmão de Sérgio. " O homem, de 35 anos, foi visto pela última vez nas proximidades de um condomínio, em Eusébio. O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência, que subsidia as diligências e oitivas realizadas pela PCCE", informou a corporação, em nota.

'Ele era muito caseiro', diz esposa

Conforme a esposa Ana Paula, Sérgio era uma pessoa caseira e que sempre estava em família. Ele não tinha o costume de sair sem avisar e também não fazia uso de drogas e nem de bebidas alcoólicas.

"Ele estava com alguns problemas no trabalho, com entregas e tudo. Acho que essa pressão toda contribuiu [para o desaparecimento]. Minha maior preocupação é se alguém fez algo com ele. Ele sempre foi muito caseiro, a gente sempre estava em família", descreveu a companheira do dentista.