Jovem é assassinado com tiro na cabeça em campus da UFC em Sobral

Um jovem foi assassinado, nesta manhã de quinta-feira (19), no Campus de Sobral da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no Centro da cidade do Interior do Estado. Informações preliminares indicam que a vítima atuava como técnico de almoxarifado em uma obra realizada por uma empresa terceirizada, contratada pela instituição acadêmica.

Um familiar do homem, ouvido pela TV Verdes Mares, detalhou que ele tinha cerca de 20 anos e foi morto após ser atingido por disparo de arma de fogo, na região da cabeça.

Veja também Segurança Ossada de criança enviada pelos Correios como 'brinquedo' é encontrada no Aeroporto de Fortaleza Segurança Adolescente paulista dado como desaparecido é morto por facção criminosa em Jericoacoara

O crime teria acontecido por volta das 6h45, quando o jovem chegava ao local para trabalhar. Informações preliminares indicam que ele teria sido abordado por um suspeito. Agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estão no local.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e à UFC, e aguarda retorno.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.