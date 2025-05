Torcedor do Colo-Colo é preso após furtar caixa de fogos em loja de Fortaleza; veja vídeo

Um torcedor do Colo-Colo, time chileno que vai jogar contra o Fortaleza Esporte Clube pela Libertadores, nesta terça-feira (6), foi preso após furtar uma caixa de fogos em loja na avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. Segundo o dono do empreendimento, o item furtado continha um show pirotécnico de três minutos, no valor de R$ 3,9 mil.

Conforme o empresário, que não será identificado, o torcedor chileno estava em um grupo com cerca de sete pessoas, também chilenos que já haviam pagado suas compras, e se aproveitou de um momento em que a loja estava movimentada para furtar a caixa e fugir em um carro.

Os trabalhadores perceberam o crime momentos após, porque o item roubado era grande. "A gente já ligou para o Ciops, a vitura veio e tivemos também ajuda das redes sociais, pois coloquei [a informação] em grupos", relata o dono, que prestou depoimento no 13º Distrito Policial (DP) e reconheceu o suspeito e recuperou a carga furtada.

Ele relata ainda que não houve nenhum episódio suspeito, pois diversos torcedores do Colo-Colo movimentaram a loja nesta segunda, e diz que o homem não agiu com violência.

"Foi atitude de uma pessoa que acha que pode chegar no nosso país e fazer e acontecer sem ser punido", relata o empreendedor. Segundo ele, o movimento de compra de fogos se intensificou pois, nesta noite, fãs do time do Chile têm um evento marcado em frente a um hotel na avenida Beira Mar onde o time está hospedado.

O Diário do Nordeste aguarda posicionamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para atualizar a matéria com mais detalhes.

Torcedores não poderão entrar no Castelão

Os torcedores do Colo-Colo que estão em Fortaleza não poderão assistir à partida na Arena Castelão, porque o time foi punido pela Conmebol após o jogo de 10 de abril, inclusive contra o Fortaleza, quando dois torcedores morreram no Estádio Monumental, em Santiago. O jogo foi cancelado por motivos de segurança após o gramado ser invadido.

Após os fatos, a vitória foi dada ao Fortalezas e o Colo-Colo foi condenado a pagar uma multa de US$ 80 mil dólares, além de ficar proibido de contar com a presença de torcedores nos próximos cinco jogos como mandante e também como visitante ao longo das competições organizadas pela Conmebol.

Torcedores chilenos apareceram em lojas oficiais do Fortaleza para tentar comprar ingressos, mas, segundo a gestão do time, “esse tema será tratado na reunião de segurança”, marcada para esta segunda-feira (5).

"O Fortaleza Esporte Clube informa que, por determinação da Conmebol, não disponibiliza ingressos para o setor visitante na partida contra o Colo-Colo, válida pela Conmebol Libertadores, na próxima terça-feira (6), na Arena Castelão. O clube também tem ciência da presença de torcedores do Colo-Colo na capital cearense, inclusive em algumas de suas lojas oficiais. Esse tema será tratado na reunião de segurança agendada para esta segunda-feira, 5 de maio", disse o clube cearense.