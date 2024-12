Ossada de criança enviada pelos Correios como 'brinquedo' é encontrada no Aeroporto de Fortaleza

A ossada de uma criança foi encontrada, nesta quarta-feira (18), em uma encomenda no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza. O material foi enviado do Rio de Janeiro por meio dos Correios com destino à Capital cearense.

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte da Receita Federal (RF) que a encomenda foi despachada em uma caixa com a descrição de um "brinquedo". Durante uma operação de rotina, os agentes do órgão acionaram as Polícias Federal, Civil e a Pefoce ao perceberem que o conteúdo não correspondia à descrição.

Ainda segundo a fonte, a ossada é de uma criança que morreu em 2021. O envio ilícito do material ocorreu na terça-feira (17).

Em nota enviada à reportagem, os Correios informaram que, por meio de seu sistema de segurança, "identificaram um conteúdo suspeito, com características de cabeça humana".

Conforme o órgão, a área foi imediatamente isolada e as autoridades foram acionadas para análise do conteúdo e averiguação. A instituição reforçou que está colaborando com as investigações e, "por se tratar de tema relacionado à segurança, não fornecem detalhes da apuração".

O DN solicitou esclarecimentos sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.