'Jogo do Tigrinho': influenciador investigado e condenado por roubo é preso na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um influenciador investigado por envolvimento no 'Jogo do Tigrinho' e já anteriormente condenado pelo crime de roubo no Piauí foi preso na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Diogo Macedo Basílio, 28, conhecido nas redes sociais como 'Diogo Xenon' estava em uma barra de praia na orla da capital cearense quando foi detido por policiais civis. Os agentes cumpriram mandado de prisão expedido na 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí.

O Diário do Nordeste teve acesso ao documento, no qual consta que Diego foi condenado no Piauí a cumprir 12 anos e um mês de prisão devido ao crime de roubo. A defesa dele não foi localizada.

A captura aconteceu no último domingo (15) e Diego passou por audiência de custódia nessa segunda-feira (16) para formalizar a prisão. Ele segue à disposição da Justiça

"O alvo era procurado pela Polícia Civil do Estado do Piauí (PCPI) e foi localizado no Ceará pelo Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE. Em posse das informações, os policiais civis do 3° Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram até o alvo, que estava em um estabelecimento comercial e o prenderam", segundo a PCCE.

JOGO DE AZAR

'Diogo Xenon' tem cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais. Já neste ano ele chegou a ser detido em Teresina, enquanto alvo da 'Operação Jogo Sujo'.

Diogo é investigado por suposto envolvimento com jogos de azar na internet.

Já neste mês de dezembro, os influenciadores Laís Cristina Oliveira Inácio, 29, e Eduardo Veloso da Silva Aguiar, 28, também suspeitos de envolvimento com 'Jogo do Tigrinho' foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Fortaleza.

De férias na Capital cearense, a dupla tinha mandados em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. A captura do casal se deu após investigação da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), que descobriu o paradeiro da dupla.

