Professor de Ararendá é preso suspeito de abuso de enteado autista

Um professor de educação infantil foi preso por suspeita de abusar sexualmente do enteado de seis anos de idade, diagnosticado com autismo no município de Ararendá, no interior do Ceará, na região dos Sertões de Crateús.

O suspeito foi capturado na cidade de Amontada, na quinta-feira (12), após decretação de prisão preventiva.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o procedimento tramita em sigilo e o caso é acompanhado pela 3ª Promotoria de Justiça de Crateús.

Veja também Segurança Professora de faculdade indiciada por uso de documentos falsos no Ceará confeccionou diplomas em casa Segurança Prisão por violência doméstica é flagrada por câmera de segurança em Caucaia; veja vídeo Segurança Homem morre e três ficam feridos em tiroteio no bairro Vila Velha

Conforme o MPCE, no início de dezembro, a mãe da vítima procurou a Delegacia Regional de Crateús para fazer a denúncia. Foi então instaurado inquérito policial requisitado pelo MP, com deferimento de pedido de prisão preventiva do homem.

No parecer, a promotoria destacou que o suspeito é uma ameaça à ordem pública, inclusive por ter ameaçado a mãe da criança para que ela não gerasse provas contra ele.

Além disso, o MP destaca a gravidade do crime, somado ao fato de a vítima ter autismo e residir na mesma casa dele.