Homem morre e três ficam feridos em tiroteio no bairro Vila Velha

Um tiroteio registrado na noite dessa sexta-feira (13), em Fortaleza, deixou quatro pessoas baleadas. O caso aconteceu em via pública no bairro Vila Velha.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem, de 32 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros três feridos foram levados para unidades de saúde. O estado de saúde deles não foi informado.

Após o incidente, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em posse de um revólver. Ele foi conduzido para o 10º Distrito Policial (DP), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A relação dele com o tiroteio está sendo investigada pelas autoridades. O suspeito possui histórico de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de antecedente criminal por receptação.

Denúncias

A Polícia Civil do Ceará segue investigando o caso e busca esclarecer as motivações do ataque e identificar outros possíveis envolvidos.

A população pode ajudar com informações por meio do Disque-Denúncia 181 ou do WhatsApp (85) 3101-0181. Também é possível usar o site https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O anonimato é garantido.