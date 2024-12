Criança de um ano é baleada e homem de 21 anos morre no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Na noite da última sexta-feira (13), um homem de 21 anos e uma criança de um ano foram baleados no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e imediatamente socorridas para uma unidade hospitalar da região. O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

A SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender à ocorrência de homicídio e tentativa de homicídio, registrada na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. O caso segue sob investigação pela 7ª Delegacia do DHPP, mas até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos.

De acordo com a autoridades, o caso segue sendo apurado para descobrir os responsáveis pelos disparos.