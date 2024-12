Polícia detém adolescente suspeito da morte de aluna assassinada a tiros após sair de escola em Fortaleza

Um adolescente de 16 anos foi detido nessa sexta-feira (13), sob suspeita de ato infracional análogo ao crime de homicídio, em Fortaleza. A vítima, uma adolescente de 16 anos, morta ao sair de uma escola no bairro Messejana, na Capital.

A Polícia Civil do Ceará informou que o suspeito também tem 16 anos e foi localizado na Área Integrada de Segurança (AIS) 3, mesma região onde a vítima foi assassinada a tiros.

A Polícia afirma que o adolescente foi conduzido e que após a morte foi instaurado "um procedimento para subsidiar a investigação, a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) da PCCE".

Na noite dessa sexta-feira (13), o suspeito prestou depoimento e a ocorrência seguia em andamento.

IMAGENS DO CRIME CIRCULARAM NO WHATSAPP

O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (11), nas proximidades da instituição de ensino. Imagens que circulam no WhatsApp dão conta de que o crime foi cometido por um homem que passava de bicicleta.

O vídeo mostra que a estudante caminhava quando foi surpreendida por disparos. A jovem estava com uma mochila, mas sem o fardamento da escola.

Em contato com a reportagem, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afirmou que está acompanhando os desdobramentos acerca da morte da estudante do 1º ano do Ensino Médio de uma escola estadual de tempo integral.

As aulas na unidade chegaram a ser suspensas na última quinta-feira (12), como medida de acolhimento. “Além disso, a comunidade escolar contará com suporte psicológico no retorno às atividades, reafirmando o compromisso da Seduc em oferecer cuidado e apoio a todos os envolvidos".

DENÚNCIAS

A Polícia afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "as informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.